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Зеленський обговорив із главою Венеційської комісії кризу навколо КСУ

Понеділок, 7 червня 2021, 17:35

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо обговорив ситуацію навколо Конституційного Суду України та судову реформу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

Зеленський поінформував Букіккіо про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включно з реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.

Президент відзначив допомогу Венеційської комісії під час кризи навколо Конституційного Суду та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у КСУ та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

"Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному Суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності", – сказав він.

Зеленський також наголосив на важливості ініціативи "Кримська платформа" та консолідації зусиль міжнародної спільноти для повної деокупації Криму.

Раніше повідомлялося, що Зеленський має намір ветувати закон про відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, ухвалений Верховною Радою зі спірними поправками.

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Зеленський Венеційська комісія Конституційна криза
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