Зеленський обговорив із главою Венеційської комісії кризу навколо КСУ
Президент Володимир Зеленський на зустрічі із головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо обговорив ситуацію навколо Конституційного Суду України та судову реформу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.
Зеленський поінформував Букіккіо про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включно з реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.
Президент відзначив допомогу Венеційської комісії під час кризи навколо Конституційного Суду та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у КСУ та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.
"Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному Суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності", – сказав він.
Зеленський також наголосив на важливості ініціативи "Кримська платформа" та консолідації зусиль міжнародної спільноти для повної деокупації Криму.
Раніше повідомлялося, що Зеленський має намір ветувати закон про відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, ухвалений Верховною Радою зі спірними поправками.