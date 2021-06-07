Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии кризис вокруг КСУ

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио обсудил ситуацию вокруг Конституционного Суда Украины и судебную реформу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Зеленский сообщил Букиккио о последних законодательных шаги, направленные на обеспечение верховенства права в Украине, включая реформирование органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодолением коррупции.

Президент отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного Суда и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в КСУ и в органах судейского управления - с привлечением международных экспертов.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям сможем достичь главной цели - возвращение Конституционному Суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решение исключительно в пределах своих законных полномочий и ответственности", - сказал он.

Зеленский также отметил важность инициативы "Крымская платформа" и консолидации усилий международного сообщества для полной деоккупации Крыма.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен ветировать закон о восстановлении наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, принятый Верховной Радой со спорными поправками.