"Треба ставити крапку": в ЄС прокоментували чинний проєкт закону про СБУ

В ЄС кажуть, що в законопроєкті про СБУ лишилися тільки "окремі деталі", до яких залишилися запитання у міжнародних партнерів

Про це заявив очільник консультативної місії ЄС (КМЄС) Антті Хартікайнен, коментуючи для "Європейської правди" спільну заяву експертних груп НАТО, ЄС та США щодо цього законопроєкту.

Дипломат наголосив, що міжнародні партнери вважають чинний законопроєкт добрим та виступають за його ухвалення. "Це буде значним кроком вперед, але дрібні речі лишаються. Та це радше деталі, у той час як головне вже зроблене".

Антті Хартікайнен пояснив, що законопроєкт можливо поліпшувати до нескінченності, але варто "ставити крапку": "Ми працюємо над цим проєктом 4 роки, 2-3 з них - активно. Колись треба зупинятися, ставити крапку і ухвалювати".

Втім, очільник КМЄС пояснив, що місія все одно очікує на вирішення певних проблем, пов’язаних із СБУ, в тому числі стосовно дотримання прав людини. "Ми очікуємо, що і після ухвалення закон про СБУ буде змінюватися, зокрема, через зміни до КПК", - додав він.

Як повідомлялося, Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.

Детальніше про реформу читайте у статті: Без слідства та ізоляторів: що змінили і що залишили у проєкті реформи СБУ