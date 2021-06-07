"Надо ставить точку": в ЕС прокомментировали проект закона о СБУ

В ЕС говорят, что в законопроекте о СБУ остались только "отдельные детали", к которым есть вопросы у международных партнеров

Об этом заявил глава консультативной миссии ЕС Антти Хартикайнен, комментируя для "Европейской правды" совместное заявление экспертных групп НАТО, ЕС и США в этом законопроекте.

Дипломат подчеркнул, что международные партнеры считают нынешний законопроект хорошим и выступают за его принятие. "Это будет значительным шагом вперед, но мелкие вещи остаются. Но это скорее детали, в то время как главное уже сделано".

Антти Хартикайнен пояснил, что законопроект можно улучшать до бесконечности, но пора "ставить точку": "Мы работаем над этим проектом 4 года, 2-3 из них - активно. Когда-то надо останавливаться, ставить точку и принимать".

Впрочем, глава КМЕС пояснил, что миссия все равно ожидает решения определенных проблем, связанных с СБУ, в том числе по соблюдению прав человека. "Мы ожидаем, что и после принятия закон о СБУ будет меняться, в частности, через изменения в УПК", - добавил он.

Как сообщалось, Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, выразила поддержку законопроекту о Службе безопасности Украины (СБУ) в редакции, представленной 3 июня.

Подробнее о реформе читайте в статье: Без следствия и изоляторов: что изменили и что оставили в проекте реформы СБУ