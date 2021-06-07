Польські медики допоможуть щепити співробітників місії ОБСЄ і диппредставництв Польщі в Україні

Команда з восьми польських медиків прибула до Києва і наступними тижнями буде залучена до вакцинації співробітників місії ОБСЄ в Україні, а також дипломатичних представництв Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявили в Урядовому безпековому центрі.

Вакцинація буде відбуватися з 7 до 18 червня.

Читайте також Польща організовує лотерею для просування вакцинації, можна виграти гроші і авто

"За ці два тижні, вісім лікарів та парамедиків провакцинують близько 1600 спостерігачів місії ОСБЄ в Україні та співробітників польських дипломатичних місій у Києві, Львові, Харкові та Одесі", - зазначають у повідомленні.

Місія здійснюється та координується Урядовим безпековим центром.

У самій Польщі наразі зробили понад 22 млн щеплень від коронавірусу. Межу у 20 млн щеплень країна перетнула тиждень тому.