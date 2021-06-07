Польські медики допоможуть щепити співробітників місії ОБСЄ і диппредставництв Польщі в Україні
Понеділок, 7 червня 2021, 17:58
Команда з восьми польських медиків прибула до Києва і наступними тижнями буде залучена до вакцинації співробітників місії ОБСЄ в Україні, а також дипломатичних представництв Польщі.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявили в Урядовому безпековому центрі.
Вакцинація буде відбуватися з 7 до 18 червня.
"За ці два тижні, вісім лікарів та парамедиків провакцинують близько 1600 спостерігачів місії ОСБЄ в Україні та співробітників польських дипломатичних місій у Києві, Львові, Харкові та Одесі", - зазначають у повідомленні.
Місія здійснюється та координується Урядовим безпековим центром.
У самій Польщі наразі зробили понад 22 млн щеплень від коронавірусу. Межу у 20 млн щеплень країна перетнула тиждень тому.
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