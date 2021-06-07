Ультраправі Австрії обрали новим лідером ексглаву МВС, який пішов після Ібіца-скандалу

Керівництво австрійської ультраправої Партії свободи одноголосно призначило колишнього главу МВС Герберта Кікля наступним керівником після того, як минулого тижня колишній кандидат в президенти Норберт Гофер несподівано покинув цю посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Кікль виступав жорсткіше за Гофера щодо протидії коронавірусним обмеженням, які запроваджував уряд. Він сказав, що надасть прихильникам партії пряму розмову, яку вони хочуть.

"Я думаю, що це люди, які сподіваються, що з ними поводитимуться чесно і хочуть прямого спілкування, конкретних відповідей, і яким набридла та сама стара політична балаканина" - сказав Кікль.

Кікль був заступником Гофера, котрий широко розглядався як найбільш імовірний лідер антиісламської та антиміграційної партії, яка випала з уряду через Ібіца-скандалу два роки тому.

Останні опитування показали, Партія свободи має близько 20% підтримки і посідає третє місце після Народної партії канцлера Себастьяна Курца та опозиційних соціал-демократів.

Кікль пішов з уряду Курца у 2019 році після оприлюднення відеозапису зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці. Згідно з цими записами, тодішній віцеканцлер Австрії і глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

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