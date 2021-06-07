Ультраправые Австрии выбрали новым лидером экс-главу МВД, ушедшего после Ибица-скандала

Руководство австрийской ультраправой Партии свободы единогласно назначило бывшего главу МВД Герберта Кикля следующим руководителем после того, как на прошлой неделе бывший кандидат в президенты Норберт Хофер неожиданно покинул эту должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кикль выступал жестче Хофера по противодействию коронавирусным ограничениям, введенным правительством. Он сказал, что предоставит сторонникам партии прямой разговор, которого они хотят.

"Я думаю, что это люди, которые надеются, что с ними будут вести себя честно и хотят прямого общения, конкретных ответов, и которым надоела старая политическая болтовня", - сказал Кикль.

Кикль был заместителем Хофера, который широко рассматривался как наиболее вероятный лидер антиисламской и антимиграционной партии, которая выпала из правительства после Ибица-скандала два года назад.

Последние опросы показали, что Партия свободы имеет около 20% поддержки и занимает третье место после Народной партии канцлера Себастьяна Курца и оппозиционных социал-демократов.

Кикль ушел из правительства Курца в 2019 году после обнародования видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, тогдашний вице-канцлер Австрии и глава ультраправой Партии свободы Ханс-Христиан Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

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