"ЄС став посміховиськом": Орбан відповів, чому Угорщина блокує заяви Євросоюзу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив угорське вето на спільну заяву ЄС щодо засудження Китаю у зв’язку з подіями в Гонконзі.

Заяву угорського прем'єр-міністра у понеділок поширила пресслужба угорського уряду, пише "Європейська правда".

У своїй заяві Орбан сказав, що Брюсселю слід покласти край вигадування декларацій.

"Ми розуміємо, якщо - з внутрішніх, внутрішньополітичних причин - держава-член хоче представити аркуш паперу з логотипом ЄС. Але цьому є межа. В останні роки цей загальний зовнішньополітичний підхід, мотивований внутрішніми політичними міркуваннями, привів до того, що зовнішньополітична позиція Європейського Союзу стала посміховиськом… Ми схожі на жалюгідних паперових тигрів, а наші безрезультатні заяви - це привід для сміху для решти світу", - заявив Орбан.

Він додав, що керівникам держав та урядів ЄС настав час обійти зовнішньополітичних бюрократів, які формують декларації, і "взяти великі стратегічні питання у свої руки, як це зробили нещодавно на Європейській раді щодо Росії".

"Що стосується політики Європи щодо Китаю, ми вважаємо, що ми повинні запобігти відновленню політики та культури холодної війни у ​​світовій політиці. Відновлення "холодної війни" також суперечить інтересам Європи, Центральної Європи та Угорщини", - додав Орбан.

Нагадаємо, раніше Німеччина закликала Європейський Союз обговорити можливість голосування спільних заяв із зовнішньої політики кваліфікованою більшістю, а не одноголосно, на тлі постійних блокувань Угорщини.

Минулого тижня Угорщина заблокувала наміри ЄС виступити проти Китаю з приводу Гонконгу. Це вдруге за останні три тижні, коли угорський уряд єдиним серед країн ЄС відмовився приєднатися до інших 26 держав-членів.

Раніше Будапешт заблокував заклик до припинення вогню під час недавнього ізраїльсько-палестинського конфлікту.