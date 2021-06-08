"ЕС стал посмешищем": Орбан ответил, почему Венгрия блокирует заявления Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил венгерское вето на совместное заявление ЕС по осуждению Китая в связи с событиями в Гонконге.

Заявление венгерского премьер-министра в понедельник распространила пресс-служба венгерского правительства, пишет "Европейская правда".

В своем заявлении Орбан сказал, что Брюсселю следует положить конец сочинению деклараций.

"Мы понимаем, если - из внутренних, внутриполитических причин - государство-член хочет представить лист бумаги с логотипом ЕС. Но этому есть предел. В последние годы этот общий внешнеполитический подход, мотивированный внутренними политическими соображениями, привел к тому, что внешнеполитическая позиция Европейского Союза стала посмешищем... Мы похожи на жалких бумажных тигров, а наши безрезультатны заявления - это повод для смеха для остального мира", - заявил Орбан.

Он добавил, что руководителям государств и правительств ЕС пора обойти внешнеполитических бюрократов, которые формируют декларации, и "взять большие стратегические вопросы в свои руки, как это сделали недавно на Европейском совете по России".

"Что касается политики Европы в отношении Китая, мы считаем, что мы должны предотвратить возобновление политики и культуры холодной войны в мировой политике. Восстановление "холодной войны" также противоречит интересам Европы, Центральной Европы и Венгрии", - добавил Орбан.

Напомним, ранее Германия призвала Европейский Союз обсудить возможность голосования совместных заявлений по внешней политике квалифицированным большинством, а не единогласно, на фоне постоянных блокировок Венгрии.

На прошлой неделе Венгрия заблокировала намерения ЕС выступить против Китая по поводу Гонконга. Это второй раз за последние три недели, когда венгерское правительство единственным среди стран ЕС отказалось присоединиться к другим 26 государствам-членам.

Ранее Будапешт заблокировал призыв к прекращению огня во время недавнего израильско-палестинского конфликта.