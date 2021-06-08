Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Судова реформа буде приречена": у "Венеційці" жорстко розкритикували плани ВР

Російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ

В Україні почало роботу посольство Ірландії

Українці Угорщини попросили Орбана допомогти  Україні вступити в НАТО






В Угорщині намір будівництва китайського університету можуть винести на референдум

Вівторок, 8 червня 2021, 09:48

Уряд Віктора Орбана може винести плани будівництва китайського університету в Будапешті на референдум. 

Про це заявив міністр-керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Гуйяш сказав, що університет ще навіть не на стадії планування, і як тільки план набуде форми, на початку 2023 року це питання  може бути винесене на референдум.

В суботу 5 червня в Будапешті  близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти будівництва філії шанхайського Університету Фудань в Угорщині.

Демонстранти закидали Орбану надмірну близькість до китайської влади. 

Згідно з домовленістю між урядом Угорщини і керівництвом китайського університету, в Будапешті повинне бути зведене студентське містечко площею 500 тисяч квадратних метрів, розраховане приблизно на 5 тисяч студентів.

Особливе невдоволення протестувальників викликало те, що установа, повністю підконтрольна Комуністичній партії КНР, має створюватися на гроші угорських платників податків.

Вартість будівництва навчального комплексу попередньо оцінюється в 1,5 млрд євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина
powered by lun.ua