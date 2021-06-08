В Венгрии планы строительства китайского университета могут вынести на референдум

Правительство Виктора Орбана может вынести планы строительство китайского университета в Будапеште на референдум.

Об этом заявил министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Гуйяш сказал, что университет еще даже не на стадии планирования, и как только план обретет форму, в начале 2023 года этот вопрос может быть вынесен на референдум.

В субботу 5 июня в Будапеште около 10 000 человек вышли на улицы в знак протеста против строительства филиала шанхайского Университета Фудань в Венгрии.

Демонстранты упрекают Орбана в чрезмерной близости к китайским властям.

Согласно договоренности между правительством Венгрии и руководством китайского университета в Будапеште должен быть построен студенческий городок площадью 500 000 квадратных метров, рассчитанный примерно на 5000 студентов.

Особое недовольство протестующих вызвало то, что учреждение, полностью подконтрольная партии КНР, должна создаваться на деньги венгерских налогоплательщиков.

Стоимость строительства учебного комплекса предварительно оценивается в 1,5 млрд евро.