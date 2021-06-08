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Беларусь: послы ЕС на следующей неделе примут санкции против 7 человек - СМИ

Вторник, 8 июня 2021, 11:25

Послы ЕС на следующей неделе примут санкции против семи физических лиц и одной компании в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси 23 мая.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС планируют утвердить на следующей неделе замораживание активов и запрет на получение виз для 7 человек и 1 компании, которые считаются ответственными за принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая", - написал он.

По его данным, санкционный список в будущем будет расширен, а также будут введены секторальные санкции.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.

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Беларусь санкции
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