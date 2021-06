Беларусь: послы ЕС на следующей неделе примут санкции против 7 человек - СМИ

Послы ЕС на следующей неделе примут санкции против семи физических лиц и одной компании в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси 23 мая.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС планируют утвердить на следующей неделе замораживание активов и запрет на получение виз для 7 человек и 1 компании, которые считаются ответственными за принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая", - написал он.

EU ambassadors look set to approve asset freezes and visa bans next week on 7 people & 1 entity deemed responsible for the forced landing of the #Ryanair flight on 23 May. A bigger sanctions list will follow + sectoral sanctions. #Belarus