У водія посольства Молдови в Росії на кордоні виявили фальшиві документи

У водія автомобіля, що належить посольству Молдови в Росії, на молдовському кордоні виявили підроблені документи.

Цю інформацію підтвердили в міністерстві закордонних справ і євроінтеграції Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Інцидент стався на КПП Паланка 7 червня.

Під час перевірки документів прикордонна поліція виявила у водія машини дипмісії в Москві водійські права з явними ознаками фальсифікації, йдеться в заяві міністерства.

У зв'язку з цим посольство Молдови в Росії негайно послало на місце співробітників місії, включаючи офіцера Служби інформації і безпеки, щоб доставити автомобіль і забезпечити цілісність дипломатичної кореспонденції.

У міністерстві заявили, що розпорядилися негайно звільнити водія машини молдовської дипмісії, у якого виявили підроблені документи.

Також дипмісія почне ретельну перевірку обставин інциденту, потім всі матеріали справи направлять компетентним органам для вивчення.

Інший гучний скандал з транспортом, що належить посольству Молдови в Росії, стався в 2020 році. Тоді на кордоні затримали мікроавтобус з партією анаболіків, що належить молдовській дипмісії в РФ. За оцінкою прокурорів, вартість партії анаболіків і психотропних речовин, виявлених в мікроавтобусі, складала 8 млн леїв.