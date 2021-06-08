У водителя посольства Молдовы в России на границе обнаружили фальшивые документы

У водителя автомобиля, принадлежащего посольству Молдовы в России, на молдавской границе обнаружили поддельные документы.

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Инцидент произошел на КПП Паланка 7 июня.

Во время проверки документов пограничная полиция обнаружила у водителя машины дипмиссии в Москве водительские права с явными признаками фальсификации, говорится в заявлении министерства.

В связи с этим посольство Молдовы в России немедленно послало на место сотрудников миссии, включая офицера Службы информации и безопасности, чтобы доставить автомобиль и обеспечить целостность дипломатической корреспонденции.

В министерстве заявили, что распорядились немедленно уволить водителя машины молдавской дипмиссии, у которого обнаружили поддельные документы.

Также дипмиссия начнет тщательную проверку обстоятельств инцидента, затем все материалы дела направят компетентным органам для изучения.

Другой громкий скандал с транспортом, принадлежащим посольству Молдовы в России, произошел в 2020 году. Тогда на границе задержали микроавтобус с партией анаболиков, принадлежащий молдавскому посольству в РФ. По оценке прокуроров, стоимость партии анаболиков и психотропных веществ, обнаруженных в микроавтобусе, составляла 8 млн леев.