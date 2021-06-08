У Німеччині затримали понад 70 підозрюваних у торгівлі зброєю і наркотиками

Німецька поліція затримала понад 70 підозрюваних та обшукала понад 150 місць у Німеччині в рамках глобальної боротьби з організованою злочинністю у 15 країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рейди проводилися в понеділок у співпраці з Європолом і були зосереджені в західній землі Гессен в рамках розслідування, ініційованого правоохоронними органами США, яке розпочалося в 2018 році, заявила прокуратура Франкфурта.

Влада вилучила сотні кілограмів наркотиків, понад 20 одиниць зброї, понад 30 розкішних автомобілів та готівку на суму 250 000 євро, а також ІТ-обладнання.

Підозрюваних звинувачують у використанні телефонів з попередньою оплатою, що містять додаток для зашифрованих повідомлень, для торгівлі зброєю та наркотиками, повідомили прокурори.

Рейди, в яких брало участь близько 1500 правоохоронців були проведені в рамках європейської частини глобальної операції, в якій злочинцям передали телефони, що дозволяли правоохоронцям слухати їхні розмови.