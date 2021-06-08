В Германии задержали более 70 подозреваемых в торговле оружием и наркотиками

Немецкая полиция задержала более 70 подозреваемых и обыскала более 150 мест в Германии в рамках глобальной борьбы с организованной преступностью в 15 странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рейды проводились в понедельник в сотрудничестве с Европолом и были сосредоточены в западной земле Гессен в рамках расследования, инициированного правоохранительными органами США, которое началось в 2018 году, заявила прокуратура Франкфурта.

Власти изъяли сотни килограммов наркотиков, более 20 единиц оружия, более 30 роскошных автомобилей и наличные на сумму 250 000 евро, а также IТ-оборудование.

Подозреваемых обвиняют в использовании телефонов с предварительной оплатой, содержащих приложение для зашифрованных сообщений для торговли оружием и наркотиками, сообщили прокуроры.

Рейды, в которых участвовало около 1500 правоохранителей, были проведены в рамках европейской части глобальной операции, в которой преступникам передали телефоны, позволяли правоохранителям слушать их разговоры.