Машиністи німецьких потягів планують літній страйк, вимагаючи підвищення зарплат

У вівторок профспілка німецьких машиністів потягів GDL заявила, що закликає своїх членів страйкувати протягом літа після краху переговорів про заробітну плату з залізничним оператором Deutsche Bahn.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Детальної інформації про те, коли почнеться страйк немає, але очікується, що він припаде на зростання попиту на залізничні подорожі зі скасуванням коронавірусних обмежень та початком шкільних канікул.

"Ми хотіли провести переговори та домовитись, але Deutsche Bahn знову відмовив", - заявив голова GDL Клаус Везельський, додавши, що Deutsche Bahn хоче запровадити суворіші правила щодо робочого часу.

Спочатку GDL вимагала підвищення заробітної плати на 4,8%, але змінила вимогу, заявивши, що бажає угоди, подібної до тієї, що була укладена для працівників державного сектору.

Однак державна Deutsche Bahn заявляє, що загальний запит GDL набагато більший, ніж той, що був узгоджений з державним сектором.

Deutsche Bahn вже домовився з великим залізничним та транспортним союзом про підвищення заробітної плати на 1,5% з початку 2022 року без збільшення цього року і хоче отримати подібну угоду з GDL.