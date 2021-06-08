Машинисты немецких поездов планируют летнюю забастовку, требуя повышения зарплат

Во вторник профсоюз немецких машинистов поездов GDL заявила, что призывает своих членов бастовать в течение лета после краха переговоров о заработной плате с железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Детальной информации о том, когда начнется забастовка нет, но ожидается, что она придется на рост спроса на железнодорожные путешествия с отменой коронавирусных ограничений и началом школьных каникул.

"Мы хотели провести переговоры и договориться, но Deutsche Bahn снова отказал", - заявил председатель GDL Клаус Везельський, добавив, что Deutsche Bahn хочет ввести строгие правила рабочего времени.

Сначала GDL требовала повышения заработной платы на 4,8%, но изменила требование, заявив, что желает соглашения, подобного тому, что было заключено для работников государственного сектора.

Однако государственная Deutsche Bahn заявляет, что общий запрос GDL намного больше, чем тот, что был согласован с государственным сектором.

Deutsche Bahn уже договорился с большим железнодорожным и транспортным союзом о повышении заработной платы на 1,5% с начала 2022 без увеличения в этом году и хочет получить подобное соглашение с GDL.