Президент Литви закликав союзників зупинити експансію Росії

Президент Литви у щорічному зверненні до парламенту назвав головним завданням своєї держави та союзників зупинити експансію Росії.

Текст звернення опублікувало видання Delfi, пише "Європейська правда".

"Ми зобов'язані реально оцінювати ситуацію в регіоні. Росія, спираючись на нарощування військової потужності, продовжує грубо порушувати міжнародне право в Криму, на сході України і в Грузії, а також все більше посилює контроль над Білоруссю. Тому наша найголовніша задача сьогодні - разом з союзниками зупинити експансію Росії і уникнути ще більшої дестабілізації регіону", - сказав Науседа.

Він наголосив, що дуже важливо в Балтійських країнах приділяти особливу увагу питанням стримування, зміцнювати бойові групи, розгорнуті в рамках посиленої передової присутності НАТО, і місію з патрулювання повітряного простору, а також розробляти конкретні плани оборони.

За його словами, протистояти загрозам можна шляхом забезпечення активної участі США в питаннях безпеки балтійського регіону.

"Ми повинні домагатися того, щоб у Литві постійно на ротаційній основі були присутні війська США, а розміщення на постійній основі здійснювалося якомога ближче до наших кордонів. Про це я буду говорити і на майбутньому саміті НАТО наступного тижня", - сказав Науседа.

Він також закликав збільшувати оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2030 року, зміцнювати військовий потенціал та активно брати участь у міжнародних місіях.

Читайте інтерв’ю "Європейської правди" з Науседою: Про "Вечірній квартал", членство України в ЄС та Путіна-вбивцю: інтерв’ю президента Литви.

Також доступна до перегляду повна відеоверсія інтерв'ю (англійською).