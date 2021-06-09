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Президент Литвы призвал союзников остановить экспансию России

Среда, 9 июня 2021, 09:51

Президент Литвы в ежегодном обращении к парламенту назвал главной задачей своего государства и союзников остановить экспансию России.

Текст обращения опубликовало издание Delfi, пишет "Европейская правда".

"Мы обязаны реально оценивать ситуацию в регионе. Россия, опираясь на наращивание военной мощи, продолжает грубо нарушать международное право в Крыму, на востоке Украины и в Грузии, а также все больше ужесточает контроль над Беларусью. Поэтому наша самая главная задача сегодня - вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации региона", - сказал Науседа.

Он отметил, что очень важно в Балтийских странах уделять особое внимание вопросам сдерживания, укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передовой присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, а также разрабатывать конкретные планы обороны.

По его словам, противостоять угрозам можно путем обеспечения активного участия США в вопросах безопасности Балтийского региона.

"Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам. Об этом я буду говорить и на предстоящем саммите НАТО на следующей неделе", - сказал Науседа.

Он также призвал увеличивать оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году, укреплять военный потенциал и активно участвовать в международных миссиях.

Читайте интервью "Европейской правды": Науседа: О "Вечернем квартале", членстве Украины в ЕС и Путине-убийце: интервью президента Литвы.

Также доступна к просмотру полная видеоверсия интервью (на английском).

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