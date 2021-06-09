У Празі кілька сотень людей протестують проти "паспортів вакцинації"

Близько трьох сотень людей вийшли на протест у центрі Праги, щоб висловити незгоду з запровадження так званих ковідних паспортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

На акцію прибули представники різних ініціатив, які спрямовані проти урядових заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19.

На площі поблизу парламенту Чехії знаходиться близько 300 людей, одні з банерами, а інші вигукують різні гасла проти уряду та його дій під час пандемії коронавірусу.

Протестувальники зайняли перехрестя вулиць у центрі Праги, де вони свистять і кричать на машини, що їдуть до нижньої палати парламенту.

На позачерговому засіданні в середу вдень Палата депутатів обговорить поправку до Закону про охорону здоров’я, яка дозволить ввести так звані COVID-сертифікати, в яких міститиметься інформація про щеплення від коронавірусу.

Сертифікати покликані полегшити подорожі всередині ЄС.

На думку критиків, ініціатива дискримінує тих, хто відмовляється від вакцинації та тестування. Вони стверджують, що це робить їх громадянами другого сорту, і розглядають сертифікати як інструмент подальшого обмеження свобод.

Як повідомлялося, Європарламент підтримав запровадження європейського цифрового COVID-сертифіката, покликаного забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії.