В Праге несколько сотен человек протестуют против "паспортов вакцинации"

Около трех сотен человек вышли на протест в центре Праги, чтобы выразить несогласие с введением так называемых ковидных паспортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

На акцию прибыли представители различных инициатив, направленных против правительственных мер, связанных с пандемией COVID-19.

На площади возле парламента Чехии находится около 300 человек, одни с баннерами, а другие выкрикивают ​​различные лозунги против правительства и его действий во время пандемии коронавируса.

Протестующие заняли перекресток улиц в центре Праги, где они свистят и кричат ​​на машины, которые едут в нижнюю палату парламента.

На внеочередном заседании в среду днем ​​Палата депутатов обсудит поправки к Закону о здравоохранении, которые позволят ввести так называемые COVID-сертификаты, где будет содержаться информация о прививке от коронавируса.

Сертификаты призваны облегчить путешествия внутри ЕС.

По мнению критиков, инициатива дискриминирует тех, кто отказывается от вакцинации и тестирования. Они утверждают, что это делает их гражданами второго сорта, и рассматривают сертификаты как инструмент дальнейшего ограничения свобод.

Как сообщалось, Европарламент поддержал введение европейского цифрового COVID-сертификата, призванного обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии.