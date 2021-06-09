ЄС оголосив про відновлення діалогу між Косовом та Сербією щодо нормалізації відносин 

Переговори щодо нормалізації відносин між Сербією та Косовом, які проходять за посередництва ЄС, відновляться наступного тижня.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі у середу розповів речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

"Я можу оголосити, що наступний раунд переговорів за посередництва ЄС між Белградом та Приштиною відбудеться наступного тижня в Брюсселі у вівторок. У ньому візьмуть участь президент Сербії Александар Вучич і вперше – новий прем’єр-міністр Косова Альбін Курті", - сказав Стано.

Він додав, що з боку Євросоюзу до зустрічі долучаться верховний представник ЄС Жозеп Боррель і спецпредставник ЄС щодо діалогу між Белградом та Приштиною Мирослав Лайчак.

Минулого тижня про скоре відновлення переговорів між Косовом та Сербією заявив сербський президент Вучич.

Сербський президент виступив з промовою після того, як посланці США і ЄС відвідали Сербію і Косово в рамках зусиль з вирішення давньої проблеми напружених відносин між ними після воєн у 1990-х роках.