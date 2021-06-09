ЕС объявил о возобновлении диалога между Косовом и Сербией по нормализации отношений

Переговоры по нормализации отношений между Сербией и Косовом, которые проходят при посредничестве ЕС, возобновятся на следующей неделе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Брюсселе в среду рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Я могу сказать, что следующий раунд переговоров при посредничестве ЕС между Белградом и Приштиной состоится на следующей неделе в Брюсселе во вторник. В нем примут участие президент Сербии Александр Вучич и впервые - новый премьер-министр Косова Альбин Курти", - сказал Стано.

Он добавил, что со стороны Евросоюза к встрече присоединятся верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.

На прошлой неделе о скором возобновлении переговоров между Косовом и Сербией заявил сербский президент Александар Вучич.

Сербский президент выступил с речью после того, как посланцы США и ЕС посетили Сербию и Косово в рамках усилий по решению давней проблемы напряженных отношений между ними после войн в 1990-х годах.