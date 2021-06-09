У Німеччині ведуть розслідування щодо 20 силовиків - симпатиків крайніх правих поглядів

У німецькій землі Гессен ведуть розслідування щодо 20 силовиків, яких ідентифікували як учасників крайніх правих екстремістських чатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як повідомили у кримінальній поліції Гессену і прокуратурі Франкфурту на Майні, серед них є у тому числі службовці сил спеціальних операцій. Загалом йдеться про одного колишнього і 19 чинних службовців, яких на час розслідування відсторонили від служби.

У домівках шести з цих осіб у Франкфурті на Майні та за місцем роботи пройшли обшуки.

Сімнадцятьох із двадцяти підозрюють у поширенні підбурюючого контенту, у тому числі пов’язаного з націонал-соціалізмом. До інших трьох мають питання через те, що вони також були учасниками цього чату і, як старші за званням, не засуджували поширення такого контенту.

Більшість листування відбувалася ще у 2016-2017 роках, а останні подібні повідомлення були відправлені у 2019 році.

У землі Гессен це не перша подібна справа. З 2015 року до осені 2020 року, за офіційними даними, було загалом 77 проваджень щодо правоохоронців, яких підозрювали у прихильності до екстремістських правих поглядів.