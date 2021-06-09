В Германии ведут расследование против 20 силовиков - сторонников крайне правых взглядов

В немецкой земле Гессен ведут расследование в отношении 20 силовиков, которых идентифицировали как участников крайне правых экстремистских чатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как сообщили в уголовной полиции Гессена и прокуратуре Франкфурта на Майне, среди них есть в том числе служащие сил специальных операций. В целом речь идет об одном бывшем и 19 действующих служащих, которых на время расследования отстранили от службы.

В домах шести из этих лиц во Франкфурте на Майне и по месту работы прошли обыски.

Семнадцать из двадцати подозревают в распространении контента, в том числе связанного с национал-социализмом. К другим трем имеются вопросы из-за того, что они также были участниками этого чата и, как старшие по званию, ни осуждали распространение такого контента.

Большинство переписок происходили еще в 2016-2017 годах, а последние подобные сообщения были отправлены в 2019 году.

В земле Гессен это не первое подобное дело. С 2015 года до осени 2020 года, по официальным данным, было всего 77 производств в отношении правоохранителей, подозреваемых в приверженности экстремистским правым взглядам.