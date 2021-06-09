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Україна відмовила у в’їзді за довідками про щеплення, виданими невизнаним Придністров’ям

Середа, 9 червня 2021, 16:06

Україна відмовилася впускати на свою територію кількох мешканців Придністров’я за довідками про щеплення від коронавірусу, виданими де-факто владою невизнаного Придністров’я. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker. 

За словами людей, яким відмовили у в’їзді в Україну, українські прикордонники сказали їм, що придністровські довідки не визнаються і для в’їзду необхідний документ з печаткою офіційної влади Молдови. 

У так званому "міністерстві закордонних справ" регіону 9 червня заявили, що бланки сертифікатів, які були у цих людей, офіційно затверджені ВООЗ і вони нічим не відрізняються від довідок, які видають на території, контрольованій конституційною владою Молдови, та що взаємодіють з Україною, ВООЗ і ОБСЄ, щоб вирішити питання "в інтересах гарантування свободи пересування людей та недопущення дискредитації ідеї вакцинації сертифікованими ВООЗ вакцинами".  

У Придністров’ї використовують вакцини AstraZeneca, Pfizer та "Спутник V" (останню надала Росія як гуманітарну допомогу). 

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