Украина отказала во въезде по справкам о прививках, выданным непризнанным Приднестровьем

Украина отказалась впускать на свою территорию нескольких жителей Приднестровья по справкам о прививках от коронавируса, выданным де-факто властями непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам людей, которым отказали во въезде в Украину, украинские пограничники сказали им, что приднестровские справки не признаются и для въезда необходим документ с печатью официальных властей Молдовы.

В так называемом "министерстве иностранных дел" региона 9 июня заявили, что бланки сертификатов, которые были у этих людей, официально утверждены ВОЗ и они ничем не отличаются от справок, которые выдают на территории, контролируемой конституционной властью Молдовы, и взаимодействуют с Украиной, ВОЗ и ОБСЕ, чтобы решить вопрос "в интересах обеспечения свободы передвижения людей и недопущения дискредитации идеи вакцинации сертифицированными ВОЗ вакцинами".

В Приднестровье используют вакцины AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V" (последнюю предоставила Россия в качестве гуманитарной помощи).