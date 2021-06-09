Brexit: Британія та ЄС вкотре не домовились щодо проблемного "ірландського" протоколу

Британія та ЄС знову не змогли досягти компромісу щодо проблемних питань протоколу щодо Північної Ірландії, який є частиною угоди про Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Сторони затвердили протокол разом з усією угодою, але зараз Лондон намагається виторгувати деякі зміни щодо перевірок товарів між Північною Ірландією та рештою Британії - через проблеми, які з’явились на етапі практичної реалізації угоди.

Уповноважений з питань Brexit в уряді Британії лорд Фрост сказав, що після останньої зустрічі "ніяких проривів" не сталося, але його розмова з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем була "відвертою і чесною" і сторони домовились продовжити переговори.

Серед загалом 30 проблемних питань, пов’язаних з "ірландським" протоколом, найбільшим викликом є перевірки продтоварів. Наступний етап перевірок має початися з 1 липня і охопить низку м’ясопродуктів. Проте загалом йдеться про значно ширші категорії товарів та у тому числі перевезення живих тварин.

Хоча Британія погодилася у тому числі на умови протоколу щодо Північної Ірландії, початок перевірок спричинив проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - протоколом категорично невдоволені лоялісти та юніоністи і вимагають переглянути умови.

ЄС запропонував Британії ветеринарну угоду, що дозволила б скасувати абсолютну більшість перевірок продтоварів. У Лондоні не хочуть йти на такий крок, оскільки це означало би, що Лондон за пів року після Brexit знову починає дотримуватися законодавства ЄС.

Нагадаємо, щоб після Brexit зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією.

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