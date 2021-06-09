Brexit: Британия и ЕС в очередной раз не договорились по "ирландскому" протоколу

Великобритания и ЕС снова не смогли достичь компромисса по проблемным вопросам протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Стороны утвердили протокол вместе со всем соглашением, но сейчас Лондон пытается выторговать некоторые изменения по проверкам товаров между Северной Ирландией и остальной Великобританией - из-за проблем, возникших на этапе практической реализации соглашения.

Уполномоченный по вопросам Brexit в правительстве Великобритании лорд Фрост сказал, что после последней встречи "никаких прорывов" не произошло, но его разговор с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем был "откровенным и честным" и стороны договорились продолжить переговоры.

Среди всего 30 проблемных вопросов, связанных с "ирландским" протоколом, самым большим вызовом является проверки продтоваров. Следующий этап проверок должно начаться с 1 июля и охватит ряд мясопродуктов. Однако в целом речь идет о значительно более широкой категории, и в том числе о перевозке живых животных.

Хотя Великобритания согласилась в том числе на условия протокола по Северной Ирландии, начало проверок вызвало проблемы с движением товаров и политический кризис в регионе - протоколом категорически недовольны лоялисты и юнионисты и требуют пересмотреть условия.

ЕС предложил Британии ветеринарное соглашение, которое позволило бы отменить абсолютное большинство проверок продтоваров. В Лондоне не хотят идти на такой шаг, поскольку это означало бы, что Лондон через полгода после Brexit снова начинает соблюдать законодательство ЕС.

Напомним, чтобы после Brexit сохранить "прозрачную" границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке ЕС, а таможенные проверки теперь должны осуществляться в портах между Северной Ирландией и Британией.

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