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Бельгійський винищувач врізався в будівлю бази ВПС Нідерландів

Четвер, 1 липня 2021, 14:21

У Нідерландах під час зльоту винищувач F-16 зіткнувся з будівлею на авіабазі Леуварден.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Інцидент стався під час рулювання, ще до того, як літак відірвався від землі.

Пілот катапультувався з літака, при цьому травмувався. Постраждала також людина, яка перебувала в будівлі, протараненій винищувачів. Поки незрозуміло, наскільки серйозні травми обох постраждалих.

Також поки не ясно, як пілот втратив контроль над літаком. Авіабаза написала в Twitter, що ситуація все ще з’ясовується. Літак, який потрапив в аварію, - бельгійський F-16. Вони регулярно практикуються на авіабазі Леуварден.

 

Зазначається, що екстрені служби відреагували негайно і прибули на місце події – вони змогли запобігти загорянню літака.

Леуварден протягом десятиліть була оперативною базою для голландських F-16. Винищувач, який втрапив в аварію, вже майже віджив своє, його мали замінити новимF-35.

Сьогодні старий літак мали доставити на авіабазу у Волькелі, де його використовуватимуть ще кілька років. Через це у четвер мала бути церемонія прощання з літаком, яку відклали через аварію.

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Нідерланди
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