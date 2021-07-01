Бельгийский истребитель врезался в здание базы ВВС Нидерландов

В Нидерландах во время взлета истребитель F-16 столкнулся со зданием на авиабазе Леуварден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Инцидент произошел во время руления, еще до того, как самолет оторвался от земли.

Пилот катапультировался из самолета, при этом получил травму. Пострадал также человек, находившийся в здании, протараненном истребителей. Пока непонятно, насколько серьезные травмы у обоих пострадавших.

Также пока не ясно, как пилот потерял контроль над самолетом. Авиабаза написала в Twitter, что ситуация все еще выясняется. Самолет, который попал в аварию, - бельгийский F-16. Они регулярно практикуются на авиабазе Леуварден.

Отмечается, что экстренные службы отреагировали немедленно и прибыли на место происшествия - они смогли предотвратить возгорание самолета.

Леуварден в течение десятилетий был оперативной базой для голландских F-16. Истребитель, который попал в аварию, уже почти отжил свое, его должны были заменить новым F-35.

Сегодня старый самолет должны были доставить на авиабазу в Волькеле, где его будут использовать еще несколько лет. В четверг должна была состояться церемония прощания с самолетом, которую отложили из-за аварии.