У Франції оштрафували дружину медіамагната, за яку іспит з водіння здала інша жінка

Дружину одного з провідних медіамагнатів Франції оштрафували на 15 000 євро за те, що вона заплатила іншій жінці за здачу іспиту з водіння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

30-річна бельгійська супермодель Джейд Лагардер, яка одружена з 60-річним власником видавничого дому Hachette, була визнана винною в корупції разом з вісьмома іншими обвинуваченими, включаючи колишню особисту охорону пари.

На судовому процесі у квітні суду повідомили, що в 2015 році Лагардер заплатила 15 000 євро іншій жінці, яка носила хіджаб, щоб вона здала іспит з водіння від її імені.

Серед засуджених були інструктори, екзаменатори та чиновники, які брали хабарі, щоб закрити очі на ситуацію.

Лагардер відкинула звинувачення, заявивши, що нічого не знала про це і все скоєне зробив охоронець.

Той в свою чергу спочатку сказав поліції, що діяв один без відома пари, але у вівторок з'ясувалося, що він скасував свої свідчення і звинуватив бізнесмена у підбурюванні до шахрайства.

"Містер Лагардер попросив мене знайти рішення зі 100-відсотковою гарантією і попередив мене, що Джейд, яка в той час була вагітна, не виходитиме з дому. Він сказав мені розібратися в цьому , - сказав охоронець.

Він також заявив, що після початку розслідування був звільнений, а Лагардер обіцяв йому гроші, які так і не виплатив.