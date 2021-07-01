Во Франции оштрафовали жену медиамагната, за которую на права сдала другая женщина

Жену одного из ведущих медиа-магнатов Франции оштрафовали на 15 000 евро за то, что она заплатила другой женщине за сдачу экзамена по вождению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

30-летняя бельгийская супермодель Джейд Лагардер, которая замужем за 60-летним владельцем издательского дома Hachette, была признана виновной в коррупции вместе с восемью другими обвиняемыми, включая бывшую личную охрану пары.

На судебном процессе в апреле суду сообщили, что в 2015 году Лагардер заплатила 15 000 евро другой женщине, которая носила хиджаб, чтобы она сдала экзамен по вождению от ее имени.

Среди осужденных были инструкторы, экзаменаторы и чиновники, которые брали взятки, чтобы закрыть глаза на ситуацию.

Лагардер отвергла обвинения, заявив, что ничего не знала об этом и все содеянное совершил охранник.

Тот в свою очередь сначала сказал полиции, что действовал один без ведома пары, но во вторник выяснилось, что он отменил свои показания и обвинил бизнесмена в подстрекательстве к мошенничеству.

"Мистер Лагардер попросил меня найти решение со 100-процентной гарантией и предупредил меня, что Джейд, которая в то время была беременна, не будет выходить из дома. Он сказал мне разобраться в этом", - сказал охранник.

Он также заявил, что после начала расследования был уволен, а Лагардер обещал ему деньги, которые так и не выплатил.