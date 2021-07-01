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Португалія запровадила нічну комендантську годину у столиці та кількох районах

Четвер, 1 липня 2021, 19:56

Португалія вводить комендантську годину в нічний час в районах підвищеного ризику зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Оскільки кількість випадків коронавірусу продовжує зростати по всій Португалії, уряд оголосив нічну комендантську годину з 23:00 в зонах підвищеного ризику.

Столиця Лісабон і одне з найбільших міст Порту увійдуть в число декількох муніципалітетів, де буде введено обмеження.

"Ми ні в якому разі не можемо стверджувати, що пандемія перебуває під контролем. Ситуація, в якій ми знаходимося, не така важка, як країна пережила за останні півтора року, але це більш серйозна ситуаці ", - заявила міністр Маріана Сілва Вієйра.

У Португалії зафіксовано найбільшу кількість щоденних інфекцій з лютого - понад 2000 випадків за один день - в основному в Лісабоні і регіоні долини Тежу.

Зростання числа інфекцій відбувається приблизно через місяць після того, як Португалія відкрилася для британських туристів, хоча інші країни, такі як Німеччина і Франція, ввели сувору заборону на поїздки до Британії.

Нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Португалію, яка дозволила в'їзд британським туристам, попри більш заразний штам коронавірусу "Дельта", який активно циркулює у Великій Британії.

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