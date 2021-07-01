Португалия ввела ночной комендантский час в столице и нескольких районах

Португалия вводит комендантский час в ночное время в районах повышенного риска заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Поскольку количество случаев коронавируса продолжает расти по всей Португалии, правительство объявило ночной комендантский час с 23:00 в зонах повышенного риска.

Столица Лиссабон и один из крупнейших городов Порту войдут в число нескольких муниципалитетов, где будет введено ограничение.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем утверждать, что пандемия находится под контролем. Ситуация, в которой мы находимся, не такая тяжелая, как страна пережила за последние полтора года, но это более серьезная ситуация", - заявила министр Мариана Силва Виейра.

В Португалии зафиксировано наибольшее количество ежедневных инфекций с февраля - более 2000 случаев за один день - в основном в Лиссабоне и регионе долины Тежу.

По данным местных властей, штамм "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, является причиной более 60% инфекций в Лиссабоне и регионе долины Тежу. В пятницу правительство ввело запрет на поездки в столицу в выходные дни, чтобы остановить его распространение.

Рост числа инфекций происходит примерно через месяц после того, как Португалия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, открылась для британских туристов, хотя другие страны, такие как Германия и Франция, ввели строгий запрет на поездки в Великобританию.