У ЄС хочуть створити окремий орган для боротьби з відмиванням грошей - ЗМІ
Єврокомісія планує ініціювати створення нового наглядового органу, що займатиметься боротьбою з відмиванням коштів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство DPA, посилаючись на проєкти документів, що потрапили у розпорядження журналістів.
Новий орган планують назвати Агентством для боротьби з відмиванням коштів. Воно координуватиме роботу наглядових органів окремих країн та буде надавати їм підтримку. На додачу, орган зможе застосовувати санкції у разі порушення законодавства ЄС.
Очікується, що Єврокомісія представить свої плани через півтора тижні. Після того свою точку зору висловлять країни-члени і Європарламент.
У Європейському суді аудиторів вважають, що щорічно в економіку Євросоюзу потрапляють мільярди євро коштів, отриманих від злочинних транзакцій, а незаконне походження грошей при цьому вдається приховувати.