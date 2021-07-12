Премьер Испании провел перестановки в правительстве, сменил главу МИД

Премьер-министр Испании Педро Санчес обновил состав своего правительства, заменив министров иностранных дел и юстиции, одновременно увеличив представительство женщин и уменьшив средний возраст правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Новое правительство предполагает, во-первых, обновление поколений, средний возраст предыдущей исполнительной власти составлял 55 лет, а в новом правительстве - 50 лет. Новое правительство еще больше усилит присутствие женщин, ответственных за министерства. Ранее доля составляла 54%, а сегодня - 63%, что еще раз будет означать, что наша страна дает пример в гендерному равенству ", - заявил Санчес.

В рамках изменений бывший посол Испании во Франции Мануэль Альбарес сменил на посту министра иностранных дел Аранчию Гонсалес Лайю.

Надя Кальвиньо, которая сохранила свой пост министра экономики и цифровых преобразований, стала первым заместителем премьера вместо Кармен Кальво.

Йоланда Диас, лидер Unidas Podemos, входящей в коалицию с партией Санчеса, была повышена до второго вицепремьер-министра, заменив Пабло Иглесиаса, бывшего руководителя партии, который в этом году отошел от активной политики.

Санчес также сменил министров образования, транспорта и науки и инноваций.

Сохранили свои портфели глава МВД Фернандо Гранде-Маларска и министр обороны Маргарита Роблес.

Правительственные источники заявили, что кадровые перестановки имели целью политически укрепить исполнительную власть после того, как Санчес помиловал девятерых каталонских политиков и активистов, заключенных в тюрьму за участие в незаконном референдуме в Каталонии.