В аеропорту Варшави не пустили на літак посла Естонії, який не хотів вдягати маску
У варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена посла Естонії у Польщі не пустили на борт літака за відмову вдягнути маску.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.
Інцидент стався у неділю ввечері незадовго до опівночі. Співробітники компанії, що обслуговує літаки в аеропорту, відмовились пустити чоловіка в літак, який прямував до столиці Казахстану, оскільки він не хотів вдягати маску.
Також повідомляється, що дипломат поводився агресивно і довелося викликати охоронців аеропорту.
Посла вивели із зони обмеженого доступу і він зі співробітниками охорони чекав на прибуття поліцейських.
Під час перевірки посол вже був у масці та поводив себе спокійно. Показавши дипломатичний паспорт, він залишив приміщення аеропорту. Літак до Казахстану вилетів без нього.