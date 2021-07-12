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В аеропорту Варшави не пустили на літак посла Естонії, який не хотів вдягати маску

Понеділок, 12 липня 2021, 15:14

У варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена посла Естонії у Польщі не пустили на борт літака за відмову вдягнути маску.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

Інцидент стався у неділю ввечері незадовго до опівночі. Співробітники компанії, що обслуговує літаки в аеропорту, відмовились пустити чоловіка в літак, який прямував до столиці Казахстану, оскільки він не хотів вдягати маску.

Також повідомляється, що дипломат поводився агресивно і довелося викликати охоронців аеропорту.

Посла вивели із зони обмеженого доступу і він зі співробітниками охорони чекав на прибуття поліцейських.

Під час перевірки посол вже був у масці та поводив себе спокійно. Показавши дипломатичний паспорт, він залишив приміщення аеропорту. Літак до Казахстану вилетів без нього.

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