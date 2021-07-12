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В аэропорту Варшавы не пустили на самолет посла Эстонии, который не хотел надевать маску

Понедельник, 12 июля 2021, 15:14

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена посла Эстонии в Польше не пустили на борт самолета за отказ надеть маску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел в воскресенье вечером незадолго до полуночи. Сотрудники компании, обслуживающей самолеты в аэропорту, отказались пустить мужчину в самолет, следовавший в столицу Казахстана, поскольку он не хотел надевать маску.

Также сообщается, что дипломат вел себя агрессивно и пришлось вызвать охранников аэропорта.

Посла вывели из зоны ограниченного доступа и он с сотрудниками охраны ждал прибытия полицейских.

Во время проверки посол уже был в маске и вел себя спокойно. Показав дипломатический паспорт, он покинул помещение аэропорта. Самолет в Казахстан вылетел без него.

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