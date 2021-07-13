Уряд Чехії підтримав проєкт, що передбачає компенсацію за вибухи у Врбетіце

Чеський уряд підтримав депутатський проєкт, який передбачає виплату компенсацій постраждалим під час вибухів військових складів в селищі Врбетіце в 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Прага".

Проєктом передбачено виплату суми в розмірі приблизно 660 мільйонів крон за вимушені обмеження після вибуху двох складів боєприпасів, які були б розділені між Злінським адміністративним краєм, селищами Богуславіце-над-Вларжі, Галузіце, Липова, Влаховіце і Славичин і їх жителями.

Пропозиція була висунута групою депутатів від усіх фракцій на чолі з міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком і спікером нижньої палати Радеком Вондрачеком, крім партій "Свобода і пряма демократія" (SPD) і християнських демократів.

Вибухи у військовому комплексі в Врбетіцах відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.

За даними чеських спецслужб, вибухи були диверсією агентів ГРУ Росії.