Правительство Чехии поддержало проект, предусматривающий компенсацию за взрывы в Врбетице

Чешское правительство поддержало депутатский проект, который предусматривает выплату компенсаций пострадавшим при взрывах военных складов в поселке Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Прага".

Проектом предусмотрена выплата суммы в размере примерно 660 млн крон за вынужденные ограничения после взрыва двух складов боеприпасов, которые были бы разделены между Злинским административным краем, поселками Богуславице-над-Вларжи, Галузице, Липовая, Влаховице и Славичин и их жителями.

Предложение было выдвинуто группой депутатов от всех фракций во главе с министром внутренних дел Яном Гамачеком и спикером нижней палаты Радеком Вондрачек, кроме партий "Свобода и прямая демократия" (SPD) и христианских демократов.

Взрывы в военном комплексе в Врбетицах состоялись 16 октября и 3 декабря 2014, что повлекло за собой уничтожение складов №16 и №12. Погибли два человека.

По данным чешских спецслужб, взрывы были диверсией агентов ГРУ России.