Почти миллион французов записались на прививку в ожидании ограничений для непривитых

Более 900 000 людей во Франции поспешили записаться на вакцинацию в ночь на вторник после того, как президент Эммануэль Макрон предупредил об ограничениях для тех, кто не будет кметь медицинский талон, который содержит данные о вакцинации или отрицательном тесте на COVID.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Раскрывая масштабные мероприятия по борьбе с всплеском инфекций, Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация пока не будет обязательной для широкой общественности, но отметил, что ограничения будут сосредоточены на тех, кто не привит.

Президент заявил, что медицинские работники должны сделать прививки до 15 сентября или столкнутся с последствиями.

Станислас Ниокс-Шато, который возглавляет Doctolib, один из крупнейших сайтов в стране, используется для регистрации на вакцинацию, заявил радио RMC, что после объявления президента рекордное количество людей бросилось назначать дату прививки.

"Через несколько минут на Doctolib было 7,5 млн соединений. Более 900 000 французов назначили себе прививку вчера, что вдвое превышает последний рекорд, датированный 11 мая", - сказал Ниокс-Шато.

В понедельник Макрон заявил, что медицинский талон, необходимый для посещения масштабных мероприятий, теперь будет использоваться гораздо шире, в том числе для посещения ресторанов, кинотеатров и театров.

Замедление темпов вакцинации и резкий рост количества новых инфекций из-за чрезвычайно заразного, ныне доминирующего варианта "Дельта" заставили правительство пересмотреть свою стратегию.