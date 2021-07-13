Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В ЄС повністю вакциновані понад 50% дорослого населення

Меркель: Україна повинна залишитись транзитером газу попри "Північний потік-2"

Євросоюз готовий покарати Білорусь новими санкціями через міграційну кризу на кордонах ЄС

Прем'єр Нідерландів вибачився за передчасне послаблення локдауну






Сербія вироблятиме китайську вакцину від коронавірусу Sinopharm

Вівторок, 13 липня 2021, 11:03

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч підписала меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо виробництва китайської вакцини Sinopharm в Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Це надзвичайно важливий день для Сербії і для всього регіону, тому що у нас буде вакцина тут, ближче, вона буде більш доступною, і ми зможемо легше боротися з пандемією коронавірусу в боротьбі, яка триває в Сербії, Європі і в усьому світі", - сказала Брнабіч.

Вона нагадала, що в розпал пандемії Китай допоміг побудувати в Сербії дві лабораторії для ПЛР-тестування, а в березні з ОАЕ почалися переговори про співпрацю з будівництва заводу для виробництва вакцин.

Посол Китаю в Сербії Чен Бо сказав, що підписання меморандуму стало важливим кроком у співпраці зі спільного виробництва китайських вакцин проти COVID-19 і новим початком співпраці у фармацевтичній галузі.

Як відомо, Сербія першою в Європі почала виробляти російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Китай Вакцини
powered by lun.ua