Сербія вироблятиме китайську вакцину від коронавірусу Sinopharm

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч підписала меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо виробництва китайської вакцини Sinopharm в Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Це надзвичайно важливий день для Сербії і для всього регіону, тому що у нас буде вакцина тут, ближче, вона буде більш доступною, і ми зможемо легше боротися з пандемією коронавірусу в боротьбі, яка триває в Сербії, Європі і в усьому світі", - сказала Брнабіч.

Вона нагадала, що в розпал пандемії Китай допоміг побудувати в Сербії дві лабораторії для ПЛР-тестування, а в березні з ОАЕ почалися переговори про співпрацю з будівництва заводу для виробництва вакцин.

Посол Китаю в Сербії Чен Бо сказав, що підписання меморандуму стало важливим кроком у співпраці зі спільного виробництва китайських вакцин проти COVID-19 і новим початком співпраці у фармацевтичній галузі.

Як відомо, Сербія першою в Європі почала виробляти російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".