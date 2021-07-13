Сербия будет производить китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами по производству китайской вакцины Sinopharm в Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Это чрезвычайно важный день для Сербии и для всего региона, потому что у нас будет вакцина здесь, ближе, она будет более доступной, и мы сможем легче бороться с пандемией коронавируса в борьбе, которая продолжается в Сербия, Европк и во всем мире", - сказала Брнабич.

Она напомнила, в разгар пандемии Китай помог построить в Сербии две лаборатории для ПЦР-тестирования, а в марте с ОАЭ начались переговоры о сотрудничестве по строительству завода по производству вакцин.

Посол Китая в Сербии Чен Бо сказал, что подписание меморандума стало важным шагом в сотрудничестве по совместному производству китайских вакцин против COVID-19 и новым началом сотрудничества в фармацевтической отрасли.

Как известно, Сербия первой в Европе начала производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".