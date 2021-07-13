Авиакомпания Lufthansa переходит на гендерно нейтральные приветствия в самолетах

Крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa заявила, что больше не будет использовать фразу "дамы и господа" в качестве приветствия на борту, а перейдет к нейтральному с гендерной точки зрения приветствию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Представитель немецкой компании сообщил, что этот шаг был направлен на то, чтобы все пассажиры на борту чувствовали себя желанными гостями, включая тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или женщина.

"Экипажам предлагается выбрать приветствие, включающее всех пассажиров", - сказал он, добавив, что будут использоваться слова "дорогие гости" или простое "доброе утро/добрый вечер".

Новая политика, реализация которой будет осуществляться постепенно, будет применяться на самолетах Lufthansa, а также среди швейцарских, австрийских, брюссельских авиакомпаний группы и авиакомпании Eurowings.

Компания заявила, что это решение является ответом на "дискуссию, которая справедливо ведется в обществе" о небинарной гендерной идентификации и желании "ценить всех гостей на борту".