В німецькому бундесвері створили космічне командування

Німецький бундесвер у вівторок запустив космічне командування, завданнями якого стане спостереження за супутниками, відстеження небезпечного космічного сміття і аналіз діяльності інших країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер дала старт роботі нового командування під час відвідин бази в Удемі на заході Німеччини.

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Вона наголосила, що військові "реагують на зростаюче значення космосу для здатності нашої держави функціонувати, процвітання нашого населення і зростаючу залежність збройних сил від космічних даних, послуг і продуктів".

Крамп-Карренбауер зазначила, що термін "космічне командування" може викликати асоціації з романами Жюля Верна або зорельотом "Ентерпрайз", втім, за її словами, реальність "далека від такої сенсаційності".

Бундесвер має на орбіті шість супутників. Міністр зазначила, що космічні операції для Німеччини "завжди є оборонними операціями" - наприклад, щоб упевнитись у відсутності загроз для інфраструктури.

У Сполучених Штатах вже є космічне командування, роль якого полягає в проведенні таких операцій, як забезпечення супутникової навігації і зв'язку між військами та попередження про запуски ракет.