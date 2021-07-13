В немецком бундесвере создали космическое командование

Немецкий бундесвер во вторник запустил космическое командование, задачами которого станет наблюдение за спутниками, отслеживание опасного космического мусора и анализ деятельности других стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала старт работе нового командования во время посещения базы в Удеме на западе Германии.

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Она подчеркнула, что военные "реагируют на растущее значение космоса для способности нашего государства функционировать, процветания нашего населения и растущую зависимость вооруженных сил от космических данных, услуг и продуктов".

Крамп-Карренбауэр отметила, что термин "космическое командование" может вызвать ассоциации с романами Жюля Верна или звездолетом "Энтерпрайз", впрочем, по ее словам, реальность "далека от такой сенсационности".

Бундесвер имеет на орбите шесть спутников. Министр отметила, что космические операции для Германии являются "всегда оборонительными операциями" - например, чтобы убедиться в отсутствии угроз для инфраструктуры.

В Соединенных Штатах уже есть космическое командование, роль которого заключается в проведении таких операций, как обеспечение спутниковой навигации и связи между войсками и предупреждения о запусках ракет.