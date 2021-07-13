РФ отказалась выполнять решение ЕСПЧ об однополых браках

Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Конституционный суд РФ никогда не согласует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака трех однополых пар в России.

Заявление Косачева, озвученное в эфире радио "Спутник", приводит российское государственное агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Любые интерпретации возможны до тех пор, пока они не вмешиваются конституционное поле. У нас есть новая статья Конституции, что браком является союз мужчины и женщины, и точка... Никакой Конституционный суд не согласует это решение ЕСПЧ в качестве обязательного для выполнения Российской Федерацией", - сказал Косачев.

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"Разумеется, мы его выполнять не будем", - добавил он.

Кроме того, вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой назвал политизированным решение ЕСПЧ.

"Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и, уж тем более, с российским законодательством ... высосанные из пальца аргументы и попытки давления на нашу правовую систему не пройдут", - написал он в своем телеграмм-канале.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека отказ однополым парам из России заключить брак.

В суд обратились три однополые пары, которым в России более чем 10 лет отказывают в регистрации брака.

Суд считает, что РФ имеет обязательства выполнять положения Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ постановил, что Россия должна обеспечить уважение к частной жизни заявителей и создать правовую основу для признания и защиты отношений однополых пар.

В России действует новая норма статьи 79 Конституции, согласно которой решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в толковании, что противоречит основному закону, не должны выполняться на территории России.