Глава військової розвідки Британії попередив про загрозу шпигунства з боку РФ і Китаю

Керівник військової розвідки Британії застеріг населення ставитися до загрози шпигунства з боку Росії та Китаю так само пильно, як і до тероризму, попереджаючи, що іноземні шпигуни прагнуть розкрадати технології, сіяти розбрат та атакувати інфраструктуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Генеральний директор Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум заявив, що британська розвідка виявила 10 000 замаскованих спроб іноземних шпигунів маніпулювати простими жителями Британії.

Наслідки шпигунства з боку іноземних держав можуть варіюватися "від розчарування та незручностей через втрату засобів до існування потенційно аж до втрати життя", вважає Маккаллум.

"Ми повинні з часом формувати таку ж свідомість та стійкість громадськості до державних загроз, які ми робили протягом багатьох років щодо тероризму", - сказав він.

Британські спецслужби заявляють, що Китай та Росія прагнули викрасти комерційно конфіденційні дані та інтелектуальну власність, а також втручатися в політику та сіяти дезінформацію.

Пекін та Москва заявляють, що Захід охоплений паранойєю щодо змов. І Росія, і Китай заперечують, що втручаються за кордоном, прагнуть викрасти технології, здійснюють кібератаки або сіють розбрат.

Маккалум заявив, що вся країна повинна бути насторожена щодо загрози іноземного шпигунства.

"Ми бачимо, як великі університети та дослідників у Британії грабують або копіюють їх відкриття; ми бачимо, як компанії спустошені втратою переваги, над створенням якої вони так старанно працювали", - сказав він.

"Якщо дати половину шансу, ворожі гравці скоротять роки терплячих британських досліджень або інвестицій. Це відбувається у великих масштабах. Це зачіпає всіх нас. Робочі місця в Британії, громадські послуги Британії, майбутнє Британії" зазначив глава MI5.